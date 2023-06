Liverpool prepara proposta surreal por Mbappé: valor promete revolucionar futebol

Mbappé promete ser o principal destaque do mercado de verão e, numa altura em que o Real Madrid parece o destino mais provável para o avançado francês do PSG, pode surgir uma proposta astronómica e irrecusável vinda da Premier League para agitar as águas. A garantia é dada por Marco Kirdemir, agente da FIFA que mantém uma boa relação com a Arábia Saudita e com o Qatar."Na próxima semana teremos novidades de Inglaterra e da Alemanha", começou por referir à 'Radio Marca'. "Falei com gente próxima da família do Qatar que dirige o PSG e disseram-me que estão irritados [com a decisão de Mbappé não renovar]. Queriam e tinham confiança de que poderia renovar", explicou, antes de revelar a tal proposta."O Liverpool está a competir com o Real Madrid e quer pagar uma fortuna por Mbappé", disse Kirdemir, frisando que os reds estão a preparar uma oferta de cerca de 300 milhões de euros pelo jogador.Mbappé, recorde-se, tem contrato com o PSG até junho de 2024. Se decidir não renovar e se o PSG não o vender, poderá sair no próximo verão a custo zero.