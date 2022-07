«Para quando uma desforra sem Darwin? Esse 'gajo' é uma besta»: a publicação do Leipzig que já viralizou

Liverpool e RB Leipzig defrontaram-se esta quinta-feira num jogo particular de pré-temporada, com o encontro a terminar com um claro triunfo dos reds (5-0) em que Darwin Núñez brilhou. O jovem avançado uruguaio, que neste verão trocou o Benfica pelo vice-campeão inglês, apontou quatro dos cinco golos dos reds na partida, tendo no final recebido elogios do treinador Jürgen Klopp e sido alvo de uma brincadeira do RB Leipzig.

"Para quando uma desforra sem Darwin? Esse 'gajo' é uma besta", escreveu o clube alemão, em jeito de resposta a uma publicação onde o internacional pelo Uruguai surge com a bola do jogo nas mãos logo após o final do encontro.