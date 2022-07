Póquer de Darwin deixa meio mundo rendido e nem Luis Díaz se cala: «Animal!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Darwin Nuñez Ribeiro (@darwin_n9)

Darwin Núñez foi o grande destaque do Liverpool no particular desta quinta-feira contra o Leipzig. O avançado uruguaio apontou quatro dos cinco golos dos reds - que golearam por 5-0 - , e algumas horas após o apito final, numa publicação nas redes sociais, foi muito elogiado pelos companheiros de equipa e por outros rostos conhecidos do futebol."Animal!", escreveu Luis Díaz, extremo colombiano ex-FC Porto que joga ao lado de Darwin no Liverpool. Na mesma linha comentou Nicolás Otamendi, antigo companheiro do uruguaio no Benfica: "Animal! Vamos para a frente!".Muito acarinhado por outros jogadores das águias como Gilberto - "craque!" - e Gil Dias - que reagiu com um 'emoji' -, Darwin foi ainda elogiado por outros seguidores, que se renderam à sua exibição: "Uma loucura, o que jogas!" ou "Eles que se agarrem" são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.Recorde-se que Darwin, que chegou ao Liverpool proveniente do Benfica no início deste mês, rendeu aos cofres das águias 75 milhões de euros, que podem chegar aos 100 M€ mediante o cumprimento de objetivos.