«Vítor Matos é o melhor reforço do Liverpool esta época»

Chegou ao Liverpool há menos de um mês e os elogios chegam-lhe de toda a parte: de Klopp até mesmo ao seu antecessor. Vítor Matos reforçou a estrutura técnica dos reds como treinador de desenvolvimento dos jogadores de elite, num trabalho que incide sobretudo na transição de jogadores entre a equipa de Sub-23 e a equipa principal do emblema de Anfield, cargo que estava disponível desde que o holandês Pepin Lijnders foi promovido a adjunto de Jürgen Klopp. Agora é o próprio Lijnders a elogiar as capacidades do técnico português de 31 anos, considerando mesmo que a chegada de Vítor Matos foi a "melhor contratação" do Liverpool este ano.



"Na minha opinião, ele é a nossa melhor contratação desta temporada. É um treinador muito talentoso e inteligente. Já vimos o impacto que ele causou nos jovens. Ter alguém assim, inteligente e um treinador talentoso para jovens jogadores, pode inspirar oito ou nove deles", afirmou Pepin Lijnders esta terça-feira em conferência de imprensa.



Vítor Matos começou a sua carreira em 2011/12 nos escalões de formação do FC Porto. Em 2017 e 2018 viveu uma experiência na China como coordenador da formação do Shandong Luneng e regressou ao Dragão no início da época passada para ser preparador físico da equipa B portista.