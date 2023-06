Espanhóis dizem que Bernardo Silva está muito perto de rumar à Arábia Saudita

A 'Marca' está a avançar que a ida de Bernardo Silva para a Arábia Saudita está quase fechada. Uma contratação que iria revolucionar (ainda mais) o paradigma do futebol mundial, com a ida de mais talento no seu 'prime' para um campeonato periférico que pretende ameaçar o domínio europeu. O internacional português é, segundo o jornal espanhol, a "chave" para a liga saudita dar definitivamente o salto para o topo e contrariar a centralidade da UEFA.Bernardo Silva, de 28 anos, tem mais duas temporadas de contrato com o Manchester City mas o seu futuro é uma incógnita há já algum tempo. O próprio admitiu, na semana passada, que desconhece onde jogará em 2023/24 A Arábia Saudita tem estado muito ativa no mercado desde que Cristiano Ronaldo aterrou em Riade para representar o Al Nassr. Benzema foi confirmado há algumas semanas no Al-Ittihad e agora será Rúben Neves quem vai rumar ao Al Hilal por 55 milhões de euros. Em breve, outros craques devem seguir o mesmo caminho, como Koulibaly, Mendy, Ziyech, Brozovic e William Carvalho, que se prepara para ser colega de CR7.