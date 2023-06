Festa do título do Man. City acabou com fatura de 55 mil euros... só em bebidas

Há três semanas, depois da conquista e celebração do título - com muito álcool à mistura -, Pep Guardiola elogiou a seriedade dos seus jogadores pela forma como se apresentaram, dias depois, para defrontar o Chelsea, pese embora a quantidade de álcool que ingeriram. Agora, três semanas depois, o pai de Jack Grealish revelou exatamente quanto foi gasto em bebidas nessa noite. E a conta foi... grande!"Para ser justo, eles [o Man. City] foram brilhantes nas celebrações e em todas as festas. Houve uma, depois de terem conquistado a Premier League, que foi feita no Tunnel Club. A conta das bebidas foi de 47 mil libras. 47 mil libras! Eu vi o recibo. E não, não eram apenas as bebidas que o Jack bebeu... Nessa noite até foi embora mais cedo", atirou Kevin Grealish, ao 'The Mirror'.