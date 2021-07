Guardiola decidido a 'arruinar' plano do Real Madrid: City vira atenções para Lewandowski

A saída de Agüero do Manchester City para o Barcelona está a causar algum 'rebuliço' no mercado dos citizens. Guardiola está à procura de um goleador e a nega do Tottenham por Harry Kane, numa proposta de 117 milhões de euros, terá feito com que o treinador espanhol virasse atenções para Lewandowski, ponta-de-lança polaco de 32 anos que já se cruzou com o técnico no Bayern, entre 2014 e 2016.





O conflito de interesses está no facto de o Real Madrid há muito também 'andar atrás' do jogador. Os merengues, que estão igualmente de olho na contratação de Mbappé, veem em Lewandowski uma alternativa de muita qualidade, e a um preço mais acessível, principalmente pelo facto de o avançado polaco já não ter os 22 anos do francês. O clube da capital espanhola acredita que uma verba a rondar os 70/80 milhões seria suficiente para garantir o goleador do Bayern, mas segundo avança o 'Daily Mail', Guardiola está disposto a estragar os planos de Ancelotti, intrometendo-se na operação e tentando garantir os serviços do jogador.Outro dos nomes na órbita dos dois clubes é o de Haaland, avançado de 20 anos do Borussia Dortmund que, de acordo com o 'AS', só saíria este verão por 200 milhões de euros, valor que não estará ao alcance nem de merengues nem de citizens.