Guardiola elogia trabalho de Mourinho no Tottenham: «São candidatos ao título»

Tottenham e Manchester City protagonizam o jogo grande da 9.ª jornada da Premier League, em mais um reencontro entre Pep Guardiola e José Mourinho. Na antevisão à partida, o técnico dos citizens elogiou o trabalho que o treinador português tem vindo a realizar na equipa londrina.





"Mourinho está a fazer um grande trabalho, tal como fez em todos os outros clubes que treinou", começou por referir Pep Guardiola, que acredita que o Tottenham tem todas as condições para lutar pelo título e conquistá-lo."Os números deles falam por si. Perderam pontos com o Newcastle e o West Ham nos últimos minutos. Imaginem como seria se tivessem mais quatro pontos… Obviamente que são candidatos ao título, sobretudo com um treinador que sabe retirar o melhor das suas equipas", justificou técnico espanhol, que ontem renovou contrato com o Manchester City O duelo entre Tottenham (2.º classificado com 17 pontos) e Manchester City (10.º, com 12 pontos) está agendado para as 17h30 de sábado, em Londres.