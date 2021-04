Guardiola: «Vamos ter de pedir à FIFA ou à UEFA para que o ano passe a ter 400 dias...»

Sempre muito crítico dos calendários apertados das competições, Pep Guardiola voltou esta sexta-feira ao tema. Em conferência de imprensa de antevisão à final da Taça da Liga, que irá disputar com o Tottenham, o treinador do Man. City voltou a deixar bicada à UEFA e à FIFA com a 'nova' Champions na mira que vai incluir... mais jogos.





"Vamos ter de pedir à FIFA ou à UEFA para que o ano passe a ter 400 dias em vez de 365 para jogarmos mais jogos. Não sou um especialista na Liga dos Campeões, só peço para reduzirem o calendário e ter mais tempo entre os jogos. Quem decide são os outros, eu só dou a minha opinião. Se decidem que temos de jogar mais 10 partidas, então vamos em frente", afirmou o técnico.A Superliga não foi assunto, obviamente, que ficasse de fora: "Toda a gente no seu trabalho tem uma parte importante de negócio. O futebol também é um negócio. Todas as equipas e adeptos querem os melhores jogadores... e para isso há que os contratar. Esse capítulo já está fechado. Todos os clubes já fizeram os seus comunicados e há que seguir em frente, aprender com isto. Há que ir em busca de igualdade nos direitos humanos e no desporto: assim a sociedade será melhor".