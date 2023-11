Guerra aberta: Premier League acusa Manchester City de 115 violações do fair play financeiro

O 'Daily Mail' avança, esta quinta-feira, que a Premier League e o Manchester City vão estar frente a frente no final de 2024, numa audiência em que a competição vai acusar os citizens de 115 violações das regras do fair play financeiro.Segundo a mesma fonte, as duas partes vão tentar convencer um painel independente, mas a decisão final - seja ela uma dedução de pontos, à imagem do que aconteceu com o Everton , ou outra consequência - só deverá ser tomada no verão de 2025.Refira-se que a Premier League acusa o Manchester City de 115 alegadas violações do fair play financeiro ao longo de 14 temporadas, desde 2009/10. O processo, garante o jornal britânico, é "altamente confidencial", daí não existirem mais informações até ao momento.