Haaland 'obriga' Man. City a abrir os cordões à bolsa para segurar... outros craques

A eventual chegada de Haaland ao Manchester City no mercado de verão poderá ter impacto na restante folha salarial do plantel, adianta o 'Daily Star', com Phil Foden a ser um dos nomes na calha para passar a receber valores 'astronómicos'.Segundo a mesma fonte, o inglês já tinha chegado a acordo com os responsáveis dos citizens para renovar e passar a auferir cerca de 178 mil euros por semana, mas os quase 600 mil euros que o 'Daily Star' avança que Haaland passará a ganhar - valor mais de três vezes superior ao de Foden - caso se mude para Inglaterra podem alterar o cenário.É que o craque dos citizens, que tem a mesma idade que o avançado norueguês - 21 anos -, também se encaixa no perfil de jovem promessa, tendo sido uma das peças fundamentais nos títulos que tem conquistado pela formação de Guardiola, algo que deverá 'obrigar' a uma renegociação do seu contrato.De resto, a mesma fonte assegura que as renovações de Rodri e Mahrez poderão passar pelo mesmo processo.