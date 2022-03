Ingleses avançam que Haaland já tem acordo com o Manchester City

O nome de Erling Haaland continua a prometer agitar o mercado de verão, mas segundo o 'Daily Mail', o Manchester City já se colocou em boa posição para garantir a transferência do avançado, num acordo que deverá ultrapassar os 100 milhões de euros.O diário britânico avança mesmo que já foram discutidos pormenores como o salário que o norueguês irá auferir. Para além do pagamento da atual cláusula de rescisão ao Borussia Dortmund, 75 M€, o negócio deverá incluir outros bónus e comissões para o seu agente, Mino Raiola.Recorde-se que a família do avançado tem ligação aos citizens. O seu pai, Alf-Inge Haaland, representou a formação inglesa durante três temporadas, entre 2000 e 2003. De resto, PSG e, mais recentemente, Barcelona, também já mostraram interesse em contar com o norueguês.