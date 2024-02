Kalvin Phillips e a saída do Man. City: «Guardiola ficou frustrado porque eu tinha mais 1,5 kg»

Kalvin Phillips foi emprestado, no último mercado de inverno, pelo Manchester City ao West Ham. O médio inglês referiu numa entrevista ao 'The Observer' os motivos que o levaram a sair dos citizens.

"A única coisa que eu queria quando deixei o Manchester City em janeiro era voltar a jogar e também a divertir-me a jogar futebol. Quando ficas tanto tempo parado, sentes-te um pouco inútil porque não estás a fazer nada", começou por revelar o médio de 28 anos que chegou aos citizens no verão de 2022 proveniente do Leeds United.





E prosseguiu, justificando que a principal razão da cedência ao West Ham prendeu-se com a falta de confiança de Guardiola no jogador quando este regressou do Mundial do Catar... mais pesado. "Pep ficou muito frustrado porque eu estava 1,5 kg acima do peso ideal. Foi um grande golpe para a minha confiança e para a forma como me sentia no Manchester City. A minha família também não ficou feliz com isso, especialmente a minha mãe".

Kalvin Phillips divulgou também uma conversa que teve com Gareth Southgate pouco antes da abertura da janela de janeiro para definir o seu futuro. "Eu não poderia estar no Euro'2024 se não tivesse saído em janeiro. Falei com o selecionador sobre algumas equipas e ele influenciou-me a permanecer na Premier League em vez de ir para o estrangeiro. Achei que o West Ham era o lugar certo", confessou.

O médio realizou 31 jogos em 18 meses ao serviço do Manchester City.