Laporte despede-se do Manchester City: «Foi uma honra e um prazer vestir estas cores»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Aymeric Laporte ? (@laporte)

O central espanhol Aymeric Laporte, que se prepara para rumar ao Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo , recorreu esta quarta-feira às redes sociais para se despedir do Manchester City, clube que representou desde 2018."A história durou cinco anos e meio inesquecíveis. Saio com muitas memórias que vou guardar para sempre no meu coração. De troféus a contratempos, de vitórias a lesões, tudo isso fez parte desta jornada. Sou grato por todos os momentos que me tornaram naquilo que sou hoje", escreveu o jogador, de 29 anos.Refira-se que, ao serviço do Manchester City, Laporte conquistou mais de uma dezena de troféus, entre os quais cinco Premier Leagues e uma Liga dos Campeões."Queridos citizens, hoje queria partilhar uma história convosco.Foram cinco anos e meio inesquecíveis. Saio com muitas memórias que vou guardar para sempre no meu coração. É sempre fácil pensar nas boas: os troféus, as vitórias, os golos, os desarmes e as grandes lutas na Premier League. Mas também me vou lembrar das más: das lesões, das derrotas, dos erros que cometi.De troféus a contratempos, de vitórias a lesões, tudo isso fez parte desta jornada. Sou grato por todos os momentos que me tornaram naquilo que sou hoje.Quero agradecer a todos os que tornaram esta jornada possível. Ao Manchester City, aos treinadores, a toda a equipa, aos meus companheiros com quem dividi o balneário e, claro, a todos vocês. Foi uma honra e um prazer vestir estas cores e espero que se lembrem de mim no bom sentido. Obrigado novamente por tudo. Desejo-vos boa sorte para o futuro e estarei sempre de olho em vocês.Até ao nosso próximo encontro,Laporte".