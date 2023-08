Manchester City aceita proposta do Al Nassr por Laporte: defesa vai juntar-se a Ronaldo e Luís Castro

A imprensa inglesa avança, esta quarta-feira, que o Manchester City aceitou uma proposta do Al Nassr por Aymeric Laporte. O defesa vai juntar-se assim a Cristiano Ronaldo e a Luís Castro no emblema saudita, assim como a outras figuras como Talisca ou Sadio Mané, seu antigo adversário na Premier League.Segundo o 'Daily Mail', que não revela valores, o internacional espanhol está disponível para se mudar para a Arábia Saudita, uma vez que não somou, na última temporada, o tempo de jogo desejado no Manchester City. Em 2022/23, realizou apenas 24 jogos e 1.861 minutos. Ao que tudo indica, a recente chegada de Gvardiol também acabaria por lhe tirar espaço.Ao serviço do Manchester City, clube ao qual chegou em 2018 proveniente do Athletic Bilbao, Laporte conquistou cinco Premier Leagues, duas Taças de Inglaterra, quatro Taças da Liga Inglesa, duas Supertaças e uma Liga dos Campeões, esta última na época passada.