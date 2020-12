Man. City responde ao FC Porto e lembra episódio de 2012: «Claro comportamento racista dos seus adeptos»

O Manchester City reagiu às críticas do FC Porto, considerando-as "surpreendentes e dececionantes". Num comunicado do clube inglês, a que Record teve acesso, os citizens recordam quando os dragões foram punidos por cânticos racistas em 2012, numa partida entre os dois emblemas. Isto em resposta ao facto de os portistas terem hoje mencionado Bernardo Silva como "conhecido internacionalmente por ter sido condenado por racismo."





"Não é a primeira vez que o FC Porto reage mal em circunstâncias como esta. Desta vez são as críticas equivocadas e dirigidas a alguns dos nossos jogadores individualmente e, na verdade, ao nosso treinador, que rejeitamos totalmente. Em 2012, quando nos encontrámos, foi a negação do clube face ao claro comportamento racista dos seus adeptos, pelo qual foram investigados e multados. Neste contexto, esta última explosão é quase tão surpreendente quanto dececionante", atirou o City.Recorde-se que, na sua newsletter diária, o FC Porto criticou a arbitragem do jogo de ontem e atirou-se a Fernandinho, considerando que "dinheiro não compra classe ou noção".