«Não há outro jogador no mundo como ele»: Man. City considera que Bernardo Silva é "intransferível"

Apesar do interesse crescente de PSG e Barcelona nas últimas semanas, o Manchester City parece ter tomado uma decisão quanto à situação de Bernardo Silva. Segundo avança o 'Le Parisien', o clube francês considera agora que o internacional português é "intransferível", pelo que a sua permanência na formação inglesa parece estar cada vez mais perto de acontecer.De acordo com a mesma fonte, a saída de Mahrez para o Al Ahli fez soar os alarmes nos citizens, uma vez que Pep Guardiola não está disposto a perder dois dos seus 'maestros'. De resto, o 'Le Parisien' ouviu uma fonte próxima do PSG: "Cada vez que entrámos em contacto com o Manchester City, a resposta foi sempre a mesma: não está à venda porque não há outro jogador no mundo como ele. É por isso que o vamos manter", pode ler-se na publicação.Recorde-se que Bernardo Silva tem contrato com o Manchester City até 2025, mas o clube inglês já apresentou uma proposta para a sua renovação