Renovação de Guardiola com o Manchester City mexeu com cláusula de... Haaland

Erling Haaland continua a provar ser um jogador letal dentro da área adversária, pelo que não é de estranhar que alguns dos principais clubes europeus estejam de olho no avançado. Ainda assim, uma eventual saída do Manchester City não se afigura fácil e, provavelmente, só acontecerá depois de 2025.Isto porque, segundo a Catalunya Ràdio, o internacional norueguês tinha uma cláusula de rescisão que lhe permitia deixar Inglaterra a troco de 200 milhões de euros em 2024, apesar de ter contrato com os citizens até 2027. No entanto, a renovação de Pep Guardiola com o emblema de Manchester até 2025 fez com que esta só comece a ser aplicada a partir desse ano.Recorde-se que Haaland soma 39 golos e cinco assistências em 36 jogos pelo Manchester City esta época.