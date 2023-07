Rúben Dias 'responde' a Cristiano Ronaldo: «Futebol europeu continuará a ser mais competitivo»

Ruben Dias répond à Cristiano : "La Premier League et l'Europe resteront plus compétitives"#beINSPORTS #interview pic.twitter.com/7haPsaKoWV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 21, 2023

Rúben Dias foi esta sexta-feira convidado a comentar as mais recentes declarações de Cristiano Ronaldo, quando o capitão da Seleção Nacional e avançado do Al Nassr revelou, momentos após o particular contra o Celta no Troféu do Algarve, que não irá regressar à Europa por considerar que o futebol europeu "já perdeu muita qualidade"."Europa? "Não, essa porta está completamente fechada. Já tenho 38 anos e meio e não vale a pena. Na minha maneira de ver o futebol, acho que a Europa perdeu muita qualidade. A única liga que para mim tem muita qualidade e que está a um nível superior a todas as outras é a Premier League",Hoje, em entrevista à 'BeIN Sports', o defesa-central do Manchester City deixou vincada a sua opinião sobre este tema: "O futebol saudita está a enviar uma mensagem. Acho que, na verdade, ninguém sabe o que poderá acontecer no futuro. Creio que teremos todos que esperar para ver como as coisas irão desenvolver-se, mas acho que podemos basear-nos no presente e no presente a Premier League e o futebol europeu no geral vão continuar a ser mais competitivos", vincou.