A 'lição' de Ten Hag aos responsáveis do Man. United durante a entrevista de emprego

A entrevista de Erik ten Hag para ocupar o cargo de treinador do Manchester United está a 'chocar' - de uma maneira positiva - os dirigentes dos red devils, uma vez que o holandês terá enumerado, segundo avança esta quinta-feira o 'The Sun', tudo o que está errado com o clube.Fonte da formação inglesa revelou, ao diário britânico, que "parecia que o Manchester United estava a ser entrevistado por Ten Hag, ao invés do oposto".O 'The Sun' explica que Darren Fletcher e John Murtough, responsáveis dos red devils que viajaram para a Holanda com o objetivo de falar com Ten Hag, saíram da entrevista em "choque", depois deste último ter deixado muitas críticas aos setores de 'scouting' e recrutamento do clube.A mesma fonte revelou ainda que Pochettino também já foi entrevistado - via Zoom -, uma vez que era um dos alvos dos red devils para ocupar a vaga que será deixada por Ralf Rangnick no final da temporada.Recorde-se que desde a saída de Alex Ferguson, o Manchester United já gastou mais de mil milhões de euros em contratações.