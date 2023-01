Antigo internacional inglês chama "futebolista de YouTube" a Antony: «É só truques...»

Darren Bent, antigo internacional inglês, arrasou a exibição de Antony frente ao Arsenal no passado domingo - num jogo que terminou com vitória dos gunners diante do Manchester United (3-2) -, visando a postura do extremo brasileiro e garantindo que este é um "futebolista de YouTube"."É só truques e toques habilidosos, não tem produto final. Faz todas essas coisas mas não ultrapassa ninguém. Ele não faz truques para enganar os adversários e depois passar por eles, faz por fazer. Aquela roda que costuma fazer... Eu pensava: 'Vá lá, isso é só uma roda...'", começou por referir à rádio 'talkSPORT', antes de ser questionado se o extremo que chegou do Ajax podia ser considerado um "futebolista de YouTube"."Um pouco, sim. Fazes um vídeo de todos os melhores momentos dele, vês no YouTube e pensas: 'Uau, nem acredito que o vamos contratar!'. Mas onde é que está o produto final no meio disso tudo? Sei que até teve um bom arranque no Manchester United, alguns golos decentes, mas não tem produto final...", concluiu.Recorde-se que Rio Ferdinand já tinha deixado muitas críticas às mais recentes exibições de Antony, referindo que o brasileiro "não conseguia ultrapassar ninguém" com bola