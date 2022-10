Antigo internacional inglês critica atitude de Ronaldo frente ao Tottenham: «É repugnante...»

Darren Bent, antigo internacional inglês, teceu muitas críticas, em declarações à rádio 'talkSPORT', à atitude de Cristiano Ronaldo no jogo da passada quarta-feira diante do Tottenham, quando o internacional português recusou entrar em campo quando foi chamado por Erik ten Hag , treinador do Manchester United."É repugnante que ele tenha rejeitado ir a jogo, mas já foi castigado. Falhou o encontro com o Chelsea e tenho a certeza que vai ser castigado atrás dos bastidores. Agora é altura de Ten Hag avançar. Fizeram um bom resultado frente ao Chelsea e estão num momento em que estão a crescer", referiu o ex-avançado, antes de deixar elogios ao técnico holandês."Ten Hag está a planear bem [a época] e provavelmente quer esquecer isto e seguir em frente. Já não se trata de Ronaldo. Foi um jogador fantástico e ainda o é, mas isto trata-se do Manchester United seguir em frente. E se ele escolher fazê-lo com Sancho, Rashford e Martial... é ele que decide", concluiu.Recorde-se que, esta quarta-feira, Erik ten Hag confirmou que Cristiano Ronaldo vai estar presente no jogo de amanhã diante do Sheriff , pelas 20 horas, válido pela Liga Europa.