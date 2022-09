Antony desmascara empresa que diz ter mediado a sua ida para o Man. United: «Só pode ser brincadeira»

Antony, extremo brasileiro e o mais recente reforço do Manchester United de Erik ten Hag , recorreu esta segunda-feira às redes sociais para desmentir uma publicação da página 'Forza Sports Group', onde esta reivindicava os méritos da sua transferência para os red devils, que rendeu 95 milhões de euros mais cinco por objetivos aos cofres do Ajax."Isto deve ser uma brincadeira. Depois de tanto trabalho da minha equipa e da minha família, um desconhecido quer receber os créditos pela minha transferência? Peço gentilmente que eliminem o meu nome da vossa publicação, uma vez que não estiveram envolvidos nas minhas negociações de contrato nem na transferência entre clubes", pode ler-se no Instagram do brasileiro.Recorde-se que Antony, que marcou logo na estreia pelos red devils diante do Arsenal , se tornou na venda mais cara da história do Ajax, superando as saídas de Frenkie de Jong, para o Barcelona - 86 M€ -, e de Matthijs de Ligt - 85,5 M€ -, para a Juventus.