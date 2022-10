Antony responde às críticas após polémica finta: «Não vou parar de fazer o que me trouxe até onde estou»

Antony did this spin in 37th minute, Erik ten Haag substituted him at HT.



No nonsense manager



pic.twitter.com/rCa9afNiys — POOJA!!! (@PoojaMedia) October 27, 2022

Antony, extremo do Manchester United, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para responder às muitas críticas de que tem sido alvo depois de, no duelo de ontem diante do Sheriff (3-0) , ter protagonizado um lance que já se tornou viral. O brasileiro recebeu a bola e deu duas voltas sobre si mesmo, instantes antes de fazer um passe diretamente... para fora."Somos conhecidos pela nossa arte e eu não vou parar de fazer o que me trouxe até onde estou", escreveu Antony, num 'story' no Instagram onde partilhou o vídeo do momento.Recorde-se que Scholes foi um dos ex-jogadores que criticou o "exibicionismo" do brasileiro. "Não sei o que ele fez, é simplesmente ridículo. Não passou por ninguém", atirou, numa opinião partilhada por Robbie Savage."É ridículo. Ele faz aquilo e põe a bola para fora. É embaraçoso", referiu.Antony, recorde-se, acabou por ser substituído ao intervalo por Erik ten Hag.