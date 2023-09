Berbatov diz que Sancho "superestimou" o seu valor no Man. United: «No caso de Ronaldo é diferente...»

Dimitar Berbatov, antigo avançado e uma das principais figuras da história do Manchester United - apontou 56 golos e contribuiu com 27 assistências em 149 jogos -, considera que Jadon Sancho está a "superestimar" a sua importância nos red devils. Em declarações à 'Betfair', o búlgaro mostrou-se desapontado com as mais recentes atitudes do extremo inglês, que se recusa a pedir desculpas ao treinador Erik ten Hag depois de uma mensagem que deixou nas redes sociais."Se as coisas continuarem assim, o Jadon não vai a lado nenhum no Manchester United. Estou muito desapontado que uma situação assim tenha vindo a público. Coisas deste género acontecem frequentemente, mas não são do conhecimento público. Os jogadores discutem com os treinadores, com outros companheiros, com membros do staff... Mas quando está ligado a grandes clubes como o United, as pessoas vão falar sobre isso e interpretar as coisas de maneira diferente", referiu.E prosseguiu, aconselhando o jogador, que chegou do Borussia Dortmund em 2021, a fazer as pazes com o técnico holandês: "Neste caso, Sancho está no clube há mais de dois anos e as coisas ainda não resultaram. Ele deve perceber isso e talvez seja por isso que está insatisfeito. Às vezes, e espero que não seja o caso de Sancho, demorar tanto tempo a resolver um conflito destes significa que está a superestimar o seu valor no clube. No caso de Ronaldo, as coisas são diferentes. Ganhou tudo. Acho que Sancho está a superestimar a sua importância. O Manchester United pode facilmente 'despachá-lo' por isto...", rematou.Recorde-se que a publicação em questão surgiu depois da derrota frente ao Arsenal por 3-1, quando Sancho escreveu, no Twitter, que se tinha tornado num "bode expiatório". Mais tarde acabou por apagar a mensagem, mas Ten Hag não o perdoou e colocou-o a treinar com as equipas jovens dos red devils.