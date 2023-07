Bruno Fernandes despede-se de De Gea: «Sabes o quanto vou sentir a tua falta»

Pouco tempo depois de David De Gea anunciar o adeus ao Manchester United 12 épocas depois, Bruno Fernandes despediu-se do guarda-redes espanhol nas redes sociais."Tu sabes o que penso sobre ti e o quanto vou sentir a tua falta, irmão", escreveu o internacional português numa 'storie' no Instagram, tendo publicado outra de seguida: "Tu mereces despedir-te no estádio com todos os adeptos a aplaudirem-te por todas as memórias bonitas."Por fim, Bruno Fernandes destacou ainda que o nome de De Gea ficará bem presente na memória do clube inglês. "Tu fizeste história pelo clube e o teu nome nunca será esquecido, e isso ninguém te pode tirar. Desejo-te o melhor para o que ai vem para ti e para a tua família", pode ler-se numa terceira 'storie'.