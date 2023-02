Bruno Fernandes e o cruzamento de trivela frente ao Nottingham Forest: «Tive um grande professor»

Bruno Fernandes revelou, depois da vitória do Manchester United sobre o Nottingham Forest (2-0) desta quarta-feira - que deu o apuramento aos red devils para a final da Taça da Liga inglesa -, em quem se inspirou para fazer o cruzamento de trivela que deu origem ao segundo golo da formação de Erik ten Hag, assegurando que aprendeu com um ex-internacional português a quem chama... professor."Aprendi com o [Ricardo] Quaresma, tive um grande professor em Portugal. Tenho de aprender com os outros jogadores, é preciso aprender os truques deles e usá-los. Estou muito feliz pela exibição da equipa e pelas oportunidades que criámos", atirou à Sky Sports.Recorde-se que o Manchester United terá pela frente o Newcastle na final da Taça da Liga inglesa. O encontro disputa-se no dia 26 deste mês.