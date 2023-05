Bruno Fernandes explica momento de tensão com Enzo Fernández no Manchester United-Chelsea

Bruno Fernandes apontou esta quinta-feira, de penálti, o terceiro golo do Manchester United na goleada frente ao Chelsea (4-1) e, no momento dos festejos, acabou por se envolver num momento mais tenso com Enzo Fernández , que lhe foi pedir satisfações, visivelmente descontente com a celebração do internacional português. Em declarações à 'Sky Sports' depois do apito final, o médio dos red devils explicou o sucedido."Nada", começou por dizer Bruno Fernandes, quando questionado sobre o que terá iniciado o conflito. "Só celebrei o golo. Estava um pouco frustrado por não ter conseguido marcar [antes]. Tive uma grande oportunidade que tinha falhado e estava um pouco frustrado. Apenas isso", acrescentou.Com este triunfo, refira-se, o Manchester United garantiu ontem a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O Chelsea, por outro lado, deu continuidade ao mau momento - segue na 12.ª posição da Premier League a uma jornada do fim, com 43 pontos.