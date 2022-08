Bruno Fernandes lembra mensagem de Juan Mata para 'responder' a Agbonlahor

Além de ter falado sobre Matheus Nunes , Bruno Fernandes abordou à ELEVEN o momento atual do Manchester United, isto quando faltam poucos dias para um jogo grande diante do Liverpool (segunda-feira pelas 20 horas). Ao canal que detém os direitos da Premier League para Portugal, o médio do Manchester United assumiu que esse encontro pode ser o momento ideal para dar a volta a um começo que, assume, ninguém está habituado a ter no clube."Tem sido um início difícil, ninguém está preparado para começar assim neste clube. Mas não existe jogo melhor para dar uma resposta, para nós e para as nossas ambições. Deve-se da falta de confiança entre nós. Com o Brighton, quando sofremos o golo sentimos aquela desconfiança que já vinha do ano passado. É sobretudo confiança. É isso que temos de recuperar", disse, com a certeza de que a qualidade da equipa pode permitir dar a volta à situação.Em relação ao suposto mau ambiente no balneário, Bruno Fernandes garante que a situação é totalmente inversa. "É um balneário triste, algo abatido pelos resultados. As expectativas eram altas depois da pré-temporada que tivemos. O balneário sabe que não está ao nívelq que tem de estar. Há que subir a qualidade das exibições. A começar por mim, tenho de olhar ao espelho e fazer melhor do que tenho feito. Não existe qualquer problema no balneário, antes pelo contrário", frisou.A fechar, as palavras de Gabriel Agbonlahor, ao talkSPORT , também foram 'respondidas'. "Sinceramente não é uma coisa que me preocupe muito. Ele nunca jogou comigo, não sabe como sou. Ainda ontem disse à minha mulher, que me falou nessa entrevista e eu disse-lhe 'sabes o que me sossega?' É que há dois dias uma pessoa chamada Juan Mata, campeão do Mundo, da Europa, vencedor da Champions, tudo em Inglaterra, disse-me 'foste das melhores pessoas que conheci no futebol, continua assim, a ser tu mesmo, com essa honestidade, essa capacidade de trabalho'. Se alguém assim diz isto... sabem como sou. Chato, porque exijo, mas porque sou exigente comigo mesmo e exijo também dos outros", disse.