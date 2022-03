Bruno Fernandes recuperado da covid-19 pode ser opção para a Champions

Boas notícias para Ralf Rangnick na véspera do jogo com o At. Madrid. Bruno Fernandes está já recuperado da covid-19 e treinou esta segunda-feira podendo ser opção para o jogo de amanhã em Old Trafford da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente aos colchoneros (1-1 na 1.ª mão).Recorde-se que o internacional português falhou o jogo como Tottenham (3-2) da última jornada por causa do vírus, segundo explicou o treinador dos red devils.