Carragher foi desafiado a juntar um onze de Man. United e Liverpool e deixou Ronaldo de fora

A menos de uma semana do duelo entre Manchester United e Liverpool para a Premier League, Jamie Carragher, lenda dos reds, foi desafiado a juntar o melhor onze de jogadores das duas equipas e deixou de fora... Cristiano Ronaldo. O antigo defesa inglês teceu críticas à "falta de intensidade" do português e a Solskjaer, e destacou um central que considerou, até este momento da temporada, "talvez melhor do que Van Dijk".





"Atualmente, neste momento de forma, eu escolheria Greenwood no lugar de Ronaldo. Sou um grande fã de Greenwood, sou mesmo. Acho que é uma estrela. Não acho que o próprio Klopp escolhesse o Cristiano se fizesse o que estamos a fazer agora, se selecionasse o melhor onze das duas equipas", começou por afirmar no programa 'Monday Night Football'.E prosseguiu, explicando a opção de colocar Matip ao lado de Van Dijk. "Sou um grande fã de Maguire, é um grande jogador e isto não tem nada a ver com a sua exibição frente ao Leicester. Acho que Matip tem sido possivelmente melhor que o Van Dijk esta época. É um jogador que não se destaca por não ser um grande nome, chegou a custo zero, mas sempre que joga é de classe mundial".Carragher deixou ainda duras críticas a Solskjaer e ao papel de Cristiano Ronaldo nos red devils, explicando que a contratação do português "obrigou" Pogba a jogar "fora de posição", a médio centro."Não podes jogar com cinco jogadores de ataque. O Pogba tem de sair dali, não é médio centro e está a jogar lá desde a contratação de Ronaldo. O que está a fazer Solskjaer? Qual é a sua ideia? Não vejo um plano. Se alguém vai pressionar, todos o têm de fazer. Com Ronaldo na equipa, não são uma equipa que pressiona. Esta falta de intensidade não seria possível com outro treinador. Não tem experiência, precisam de um treinador melhor", rematou.