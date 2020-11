Cavani: «A última coisa que queria era ofender alguém, sou completamente contra o racismo»

Edinson Cavani está desde ontem à noite [domingo] no olho do furacão devido a uma publicação na rede social Instagram, onde chamou "negrito" a um amigo que lhe felicitava pela boa exibição - marcou dois golos na vitória (3-2) do Manchester United sobre o Southampton. As palavras do uruguaio rapidamente fizeram-se sentir no ceio da FA, que irá avançar com uma investigação.

Esta segunda-feira, através de uma nota publicada no sítio oficial dos red devils, o avançado comentou pela primeira vez o incidente, pedindo "desculpa" pelo comentário feito, mesmo que sem qualquer intenção.

"A mensagem que eu publiquei depois do jogo de domingo foi com o intuito de agradecer a um amigo pelo apoio e parabéns que me deu depois da partida. A última coisa que eu queria fazer era ofender alguém. Sou completamente contra o racismo e apaguei a mensagem assim que me foi explicado que poderia ter sido interpretado de formas diferentes. Gostava de pedir desculpa pelo incidente", afirmou Edinson Cavani, mensagem que foi de seguida sustentada com um parecer do próprio clube inglês.

"É claro para nós que não houve qualquer má intenção por detrás da mensagem do Edinson e ele apagou-a assim que foi informado que poderia ser mal interpretado. Edinson fez um pedido de desculpas por uma ofensa não intencional que fez. Manchester United e todos os nossos jogadores estão totalmente comprometidos na luta contra o racismo", pode ler-se.