Cavani castigado com 3 jogos de suspensão por causa do "Gracias, negrito"

Cavani foi castigado com três jogos de suspensão por na sequência de uma publicação feita nas redes sociais, onde escreveu "Gracias, negrito" em agradecimento a um elogio feito por um amigo após o jogo com o Southampton (marcou 2 golos na vitória por 3-2).





"A mensagem que eu publiquei depois do jogo de domingo foi com o intuito de agradecer a um amigo pelo apoio e parabéns que me deu depois da partida. A última coisa que eu queria fazer era ofender alguém. Sou completamente contra o racismo e apaguei a mensagem assim que me foi explicado que poderia ter sido interpretado de formas diferentes. Gostava de pedir desculpa pelo incidente", afirmou Edinson Cavani na altura, mensagem que foi de seguida sustentada com um parecer do próprio clube inglês.Mais tarde os red devils também saíram em defesa do jogador. "O Manchester United e todos os seus jogadores estão comprometidos na luta contra o racismo e iremos continuar a trabalhar com a FA, juntamente com todas as outras entidades, neste âmbito. Recebemos a informação da acusação feita ao Edinson Cavani pela sua resposta nas redes sociais a um amigo, depois do jogo com o Southampton. O Edinson e o clube já foram claros em assegurar que não houve qualquer malícia na mensagem em causa, que acabaria mesmo por ser apagada. O jogador e o clube irão analisar a acusação e responder à FA da forma correspondente".