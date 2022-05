Cristiano Ronaldo eleito melhor jogador do Manchester United pelo segundo mês consecutivo

Consecutive Player of the Month awards #MUFC | @Cristiano — Manchester United (@ManUtd) May 2, 2022

Cristiano Ronaldo foi eleito, pelos adeptos do Manchester United, o melhor jogador dos red devils em abril, conquistando assim o prémio pelo segundo mês consecutivo e pela quarta vez na temporada.O internacional português apontou cinco golos durante o período em questão - três frente ao Norwich, um ao Arsenal e um ao Chelsea -, aumentando o total para 17 em 2021/2022, o terceiro melhor registo da Premier League apenas atrás de Son (Tottenham) com 19 e de Salah (Liverpool) com 22.Cristiano Ronaldo superou assim, com 74 por cento dos votos, a concorrência de Nemanja Matic e David de Gea.