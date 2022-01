Cristiano Ronaldo integra grupo de 'WhatsApp' com jogadores mais jovens do Man. United

Numa altura em que o balneário do Manchester United parece estar dividido , o 'The Sun' adianta que Cristiano Ronaldo se juntou a um grupo de 'WhatsApp' com outros jogadores jovens do clube, nomeadamente Rashford, Elanga, James Garner e Lingard, numa tentativa de unir esforços e retomar o bom ambiente nos red devils."Alguns jogadores gostam de comunicar por lá. Nunca largam o telemóvel, estão sempre a trocar mensagens, a mandar piadas e 'clips' engraçados enquanto falam sobre jogos de computador, tendências de moda e música", começou por revelar uma fonte dentro do clube, citada pelo jornal inglês."Ronaldo tem quase o dobro da idade de alguns membros do grupo, e já tem quatro filhos e a mulher grávida. A vida dele é muito diferente da dos jovens jogadores, que estão agora a começar. Alguns ainda estão 'pasmados' com a sua chegada, mas muito felizes que ele esteja no grupo, tanto de trabalho como de WhatsApp. Faz com que seja mais fácil conviver com ele".Recorde-se que o Manchester United, numa altura em que Luke Shaw já foi um dos jogadores que questionou a união dentro do plantel, ocupa a 4.ª posição da Premier League, a 19 pontos do grande rival, o Manchester City.