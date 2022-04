Cristiano Ronaldo regressou aos treinos do Manchester United: veja as imagens

Cristiano Ronaldo regressou esta quinta-feira aos treinos do Manchester United, dias após a morte do filho bebé, anunciaram hoje os red devils nas redes sociais. Também McTominay e Varane voltaram a estar às ordens de Rangnick.O internacional português marcou ontem presença em Carrington , centro de treinos do clube inglês, de acordo com a imprensa inglesa que avançou que o craque português foi visto a sair das instalações, sentado no banco de trás de um Mercedes.Recorde-se que Cristiano Ronaldo falhou o jogo desta terça-feira com o Liverpool, depois de na véspera ter revelado que Georgina Rodríguez perdeu um dos gémeos no parto.