Dalot e a pré-época do Man. United: «Temos de estar preparados para o que não queremos ouvir»

Diogo Dalot, lateral do Manchester United, falou ao 'The Guardian' sobre a pré-época dos red devils até ao momento, destacando a exigência do treinador Erik ten Hag e referindo que a equipa tem de estar preparada "para ouvir coisas que não quer"."É tudo uma questão de disciplina. Temos de estar preparados para isso, para ouvirmos coisas que não queremos ouvir. É tudo pelo bem da equipa e isso é o mais importante. Sinto que estamos a começar do início: treinador novo, staff novo, energia nova, jogadores a chegarem. Precisamos de construir um clube e seguir em frente".Questionado sobre as críticas deixadas por Ten Hag após o empate frente ao Aston Villa (2-2) , num jogo em que os red devils venciam confortavelmente ao intervalo (2-0), Dalot frisou que a equipa "vai aprender" a lição."Devíamos ter entrado mais vivos na segunda parte. Claro que estávamos a vencer por 2-0, mas precisamos de manter o ritmo, a bola, não podemos permitir tantos contra-ataques. Vamos aprender [para não o voltarmos a fazer] no futuro, vamos analisar o jogo e tirar conclusões", referiu.Dalot abordou ainda a ausência de Cristiano Ronaldo dos trabalhos de pré-época, garantindo que o internacional português é "importante" para a equipa. "Aquilo que sabemos é que está com alguns problemas familiares, esperamos que esteja tudo bem", rematou.