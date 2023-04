«É algo comum»: Ten Hag questionado sobre foto partilhada pela mulher de Bruno Fernandes

Erik Ten Hag confirmou, esta quarta-feira, que Bruno Fernandes está mesmo em dúvida para o duelo de amanhã frente ao Tottenham, pelas 20h15, depois de ter saído queixoso aos 101 minutos diante do Brighton, num jogo onde o Manchester United carimbou a passagem à. O técnico holandês referiu-se à situação do camisola 8 como um "ponto de interrogação"."Alguns jogadores estão indisponíveis. Lisandro Martínez e Raphaël Varane. Temos de ver como está o Bruno Fernandes. Ainda não sabemos de nada. É um ponto de interrogação. De resto, estamos bem", confessou o técnico em conferência de imprensa.Ten Hag suavizou ainda o alarmismo causado em torno dapartilhada pela mulher do jogador, Ana Pinho, onde Bruno Fernandes surgiu com uma bota de proteção calçada."É algo comum [os jogadores usarem a proteção]. É prevenção. O tornozelo tem de repousar. Todos vimos que ele jogou a partida inteira, e aquilo aconteceu na primeira parte", esclareceu.