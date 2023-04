Ten Hag não abre o jogo em véspera de duelo com o Tottenham: «Bruno Fernandes? É um ponto de interrogação»

A carregar o vídeo ...

Erik Ten Hag, treinador do Manchester United, comentou esta quarta-feira a foto partilhada por Ana Pinho, mulher de Bruno Fernandes, onde o médio português aparenta estar lesionado . Em conferência de imprensa, o holandês garantiu que as proteções na perna do jogador são uma precaução, mas não deixou claro se este será opção para o duelo de amanhã frente ao Tottenham, pelas 20h15. (: Football Daily)