Ferdinand e a estatística que destaca Bruno Fernandes: «Só Messi o supera...»

Desde que chegou ao Manchester United, Bruno Fernandes tem sido um dos grandes destaques da equipa. Segundo dados fornecidos pela Opta, o internacional português é o único jogador a par de Lionel Messi que, a partir de janeiro de 2020, marcou e assistiu (a nível de clubes) em mais de 50 ocasiões, estatística que mereceu muitos elogios de Rio Ferdinand."A qualidade de passe, a criação de oportunidades... Neste aspeto, só Messi é que compete com ele no que diz respeito ao envolvimento em golos desde que chegou ao United. Não digo que esteja ao nível de Messi, ninguém diz isso. É óbvio que não está. Mas só Messi está acima dele nessa estatística", referiu o antigo central inglês no programa 'Vibe With Five'."Ele [Bruno Fernandes] precisa de Eriksen ao seu lado para subir um nível. A quantidade de passes que Eriksen faz que são bons para os companheiros...", acrescentou.Bruno Fernandes, refira-se, leva 60 golos e 52 assistências em 175 jogos desde que chegou ao Manchester United - algo que também já tinha merecido elogios de Roy Keane -, em janeiro de 2020. Nesse período, Messi marcou em 81 ocasiões e fez 59 passes para golo.