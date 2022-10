Ferdinand: «Se Ten Hag sabia que Ronaldo não estava nos planos, por que não o deixou sair no verão?»

Rio Ferdinand referiu, esta quarta-feira, que Erik ten Hag errou em não ter deixado Cristiano Ronaldo sair do Manchester United no verão. Para o antigo central inglês e ex-companheiro de CR7 nos red devils, o treinador holandês precisa de "pensar muito bem" no que pretende fazer no mercado de inverno."A única explicação que encontro [para a ausência de Ronaldo do jogo com o Tottenham] é que possa estar a ser poupado para o duelo com o Chelsea no fim de semana. Ronaldo não jogou e acho que vai estar completamente irritado com isso, naturalmente. Não espero nada diferente dele", começou por dizer Ferdinand no seu programa 'Vibe With Five', instantes após a vitória de ontem dos red devils diante do Tottenham (2-0) E acrescentou: "Ten Hag precisa de pensar muito bem acerca do que pretende fazer no próximo mercado de inverno. Se não vê Ronaldo como titular, tem de o deixar ir. Não é justo para ninguém - clube, Cristiano, Ten Hag ou para os jogadores - que depois de todos os jogos a história seja o porquê de Ronaldo não ter começado no onze".Ferdinand abordou ainda o facto de Ten Hag ter referido, durante o mercado de verão, que o internacional português fazia parte dos seus planos."Dá que pensar. Qual a razão de não o ter deixado sair se sabia que não estava nos planos? Para mim, essa é a parte mais estranha. Quando se olha para alguém que já fez tanto na carreira e a este nível, de certeza que o treinador tem de saber antes da temporada começar se vai contar com ele. Isto é algo que vai acontecer até ao dia que Ronaldo deixar o Manchester United, precisamente por ser a superestrela e o ícone que é", concluiu.Recorde-se que Ronaldo não viu os últimos minutos do Manchester United-Tottenham, tendo recolhido aos balneários ao minuto 90 após perceber que não ia entrar em campo.