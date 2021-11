Fim da linha para Pogba no Man. United: jogo contra a Atalanta pode ter sido o último do médio

O momento de Pogba no Manchester United pode estar a chegar ao fim, e segundo o 'The Sun', os red devils planeiam 'aproveitar' a lesão que o médio contraiu durante o treino da seleção francesa, deixando-o fora da equipa até ao final do contrato e libertando-o, a custo zero, em junho de 2022.O gaulês, recorde-se, deverá ficar fora dos relvados durante os próximos dois meses, regressando a meio de janeiro, apto para começar negociações com outros clubes para uma possível mudança no mercado de verão. De resto, desde que chegou em 2016, não tem tido o impacto que os responsáveis da formação inglesa esperavam, e recentemente foi mesmo relegado para o banco de suplentes por Solskjaer.Paul Scholes, antigo histórico do Manchester United, tem sido um dos muitos críticos com as exibições de Pogba, chegando mesmo a afirmar que o francês "parece estar num conto de fadas" por fazer "coisas estúpidas" com a bola, uma vez que lhe "falta concentração".