Gary Neville 'avisa' Ten Hag: «Manchester United pode ser um cemitério de reputações»

Gary Neville voltou a tecer muitas críticas ao Manchester United. O antigo lateral inglês dos red devils explicou que o clube se pode tornar um "cemitério para reputações", e deixou o aviso a Erik ten Hag, que está na rota da formação inglesa "Tenho muito poucas palavras para o Man. United. Já não tenho raiva nem comentários. São uma farsa. Li no domingo que Erik ten Hag quer ver cumpridas todas as suas exigências ou então não irá para o clube. Suspeito que as exigências dele não sejam financeiras, mas sim relacionadas ao controlo, recrutamento, estrutura e academia", referiu no seu podcast.Neville deixou um aviso ao holandês, apesar de considerar que os red devils vão acabar por fechar a sua contratação. "Se Ten Hag estivesse ao telefone com Van de Beek a perguntar-lhe como é que as coisas são por lá, ele não lhe ia dizer nada de bom, ia? Suspeito que Rangnick vá falar honestamente com Ten Hag. Vai dizer-lhe para ter muito cuidado a ir para o Man. United, porque pode ser um cemitério para reputações neste momento".Recorde-se que o United, atual 7.º classificado da Premier League, volta a entrar em campo na receção ao Norwich no sábado, dia 16, pelas 15h.