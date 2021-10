Gary Neville: «Ronaldo não é uma ovelha, vai reagir e demonstrar o descontentamento»

O Manchester United ocupa, neste momento, a 4.ª posição da Premier League. Os comandados de Solskjaer não somaram qualquer vitória nas últimas duas partidas na competição e, mais recentemente, Cristiano Ronaldo mostrou-se visivelmente descontente no final do encontro diante do Everton, que terminou com um empate (1-1). Gary Neville, antigo lateral dos red devils, não gostou da atitude do português e garante que o treinador precisa de "ter uma conversa" com CR7.





"Viu-o sair do campo e não posso dizer que me tenha agradado. Cristiano fica irritado quando não joga? Sim. Fica irritado quando não marca? Sim. Fica muito chateado quando a equipa não vence? Claro. Nós sabemos isso, ele não tem de o provar", disse à Sky Sports, explicando o porquê desta atitude colocar muita pressão no técnico."Ele saiu do campo a resmungar para si mesmo, o que levanta algumas questões - o que estava a dizer? Com quem é que estava irritado? São coisas que só podem atingir o treinador. Ações como estas - e o Cristiano é suficientemente inteligente para saber isto -, vão trazer muita pressão ao treinador, mais do que aquela que já tem".Neville reforçou ainda a ideia de que Ronaldo "não vai marcar nem jogar sempre" e que Solskjaer "precisa de ser mais egoísta e olhar só para si"."Precisa de falar com o Cristiano e dizer: 'vá lá, se vais fazer aquilo, pelo menos que seja no balneário'. Por outro lado, Ronaldo não é uma ovelha, não vai simplesmente seguir a mensagem e não mostrar nada, vai demonstrar que não gosta e reagir consoante o seu descontentamento", concluiu.Recorde-se que o ex-internacional inglês já tinha dito, recentemente, que o treinador dos red devils precisaria de ganhar algum título esta época para se manter no cargo a longo prazo.