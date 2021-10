Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Imprensa inglesa avança que Solskjaer chamou Ronaldo para aplaudir adeptos do Man. United Internacional português dirigia-se para os balneários visivelmente frustrado no final da derrota no reduto do Leicester





• Foto: EPA