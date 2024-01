Ingleses avançam que jogadores do Man. United estão "fartos do comportamento egoísta" de Rashford

O 'The Sun' avança que Marcus Rashford vive tempos difíceis no Manchester United depois de, na semana passada, ter justificado a ausência num treino com motivos de doença após ter marcado presença numa festa no dia anterior à sessão de trabalho. Segundo a mesma fonte, os companheiros do internacional inglês estão "fartos do seu comportamento egoísta" e sentem que o jogador não tem mostrado ser o líder de outrora."O Marcus já não tem os companheiros de antigamente [Pogba, Lingard ou Sancho] com ele e já não entra tanto nas brincadeiras. Pode aparecer muito mal-disposto nos treinos e não parece contente durante os jogos. Parece distante, já não convive tanto com os jogadores", revelou fonte próxima do clube ao jornal inglês.Recorde-se que Marcus Rashford tem contrato com o Manchester United até 2028 e, na presente temporada, já contribuiu com quatro golos e seis assistências em 26 jogos.