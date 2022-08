Ingleses dizem que Cristiano Ronaldo foi "brutalmente confrontado" por Ten Hag

O 'The Sun' garante, esta sexta-feira, que Ten Hag está "farto do circo em torno de Cristiano Ronaldo" e que tem receio que a situação do internacional português interfira na "reconstrução" do Manchester United.Segundo a mesma fonte, o treinador holandês chegou mesmo a "confrontar brutalmente" o avançado, numa reunião que teve a duração de duas horas na semana passada, após as duas primeiras jornadas da Premier League não terem corrido de feição à equipa de Old Trafford [derrotas frente a Brighton, por 1-2, e Brentford, por 0-4].O jornal britânico revela ainda que o técnico ficou "particularmente chateado" com as declarações recentes de Cristiano Ronaldo nas redes sociais, onde o jogador prometeu quebrar o silêncio sobre a sua carreira nas próximas semanas através de uma entrevista.CR7, recorde-se, tem contrato com o Manchester United até 2023, com mais uma temporada de opção.