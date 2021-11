Ingleses dizem que Ernesto Valverde pode assumir comando interino do Manchester United

O Manchester United, que esta terça-feira derrotou garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, graças à vitória sobre o Villarreal e com golo de Cristiano Ronaldo , continua a procura pelo sucessor de Solskjaer.Com o comando técnico entregue a Michael Carrick, que era adjunto do norueguês, demitido no último domingo, o 'The Guardian' avança hoje que os red devils já contactaram o espanhol Ernesto Valverde para assumir o cargo de forma interina até ao final da época.Mauricio Pochettino tem sido dado como a prioridade dos donos do Man. United, mas o argentino não deverá deixar o Paris Saint-Germain nesta fase da época e a solução pode passar por Valverde. Refira-se que o treinador espanhol, de 57 anos, está sem clube desde que deixou o Barcelona, em janeiro de 2020.