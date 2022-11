Ingleses dizem que Jorge Mendes pode ajudar Man. United a terminar contrato de Ronaldo

O Manchester United pode aproveitar a boa relação com Jorge Mendes para facilitar o término do contrato de Cristiano Ronaldo, avança o 'Daily Mail'.Segundo o diário britânico, os red devils não atribuem ao empresário qualquer culpa relativamente às mais recentes declarações do craque português, mas essa entrevista - que CR7 deu a Piers Morgan e onde visou a falta de condições no clube e a má relação que mantém com Ten Hag - terá sido a gota de água.A mesma fonte explica ainda que o Manchester United pretende chegar a um acordo entre ambas as partes - clube e jogador - para terminar o contrato de Ronaldo, ao invés de despedir o avançado.Cristiano Ronaldo, recorde-se, tem contrato com o Manchester United até 2023, com mais um ano de opção.