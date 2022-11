«Sou carismático, sou a fruta que as pessoas querem morder»: tudo o que foi dito por Ronaldo a Piers Morgan

há 31 min 20:43

«Fiquei mais amigo da Gio»

No meu caso melhorou a relação, fiquei mais amigo dela pois vi a vida com outra perspetiva. Foi por isso que não fui à pré-época, mas foi o momento mais complicado, estes seis meses desde a morte do meu pai. As cinzas estão aqui com as do meu pai, não vou atirar ao mar. Tenho aqui uma capela e falo com ele todo o tempo e eles ajudam-me a ser melhor pai e isso orgulha-me as mensagens que o meu filho me manda.